Ognuno è perfetto: Replica primi 2 episodi, Anticipazioni seconda puntata

Ognuno è perfetto: Replica primi 2 episodi andati in onda, ieri sera lunedì 16 dicembre 2019 su Rai 1. La nuova serie firmata Rai con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi e Nicole Grimaudo è iniziata con i primi episodi trasmessi su Rai Uno.

Trama primo episodio: Stanco dell’ennesimo tirocinio, Rick, un ragazzo con la sindrome di down, vuole un lavoro vero. Grazie ad un incontro fortunato, viene assunto nel reparto packaging di una prestigiosa fabbrica di cioccolato di Torino, dove trova, tra i suoi colleghi, Tina, ragazza di origini albanesi, con la quale c’è subito una forte intesa.

Trama secondo episodio: Nonostante qualche iniziale esitazione, sboccia finalmente l’amore tra Rick e Tina. Il ragazzo è sempre più felice e si mostra persino sereno rispetto alla separazione dei genitori. Per un’occasione professionale, infatti, Alessia parte per San Diego. Miriam, nel frattempo, combatte nel cda con una proposta per salvare il reparto packaging e riesce a vincere.

Ognuno è perfetto: Replica Episodio 1 e Episodio 2

Anticipazioni sulla seconda puntata della serie “Ognuno è perfetto” che andrà in onda, questa sera, martedì 17 dicembre 2019 su Rai 1. La fuga dei ragazzi, braccati da due adulti che litigano mentre cercano di riportarli a casa, darà vita a una rocambolesca serie di avventure sospese tra dramma e commedia, ma sempre intrise di realismo.

Il viaggio sarà per tutti un’occasione di crescita personale, che a volte però avviene anche in modi imprevedibili. Perché è vero che i ragazzi con la Sindrome di Down hanno bisogno dell’aiuto degli adulti, ma questa serie – sei episodi per tre prime serate – racconta che è vero anche il contrario: se si impara davvero a conoscerli, questi ragazzi hanno molto da insegnare a tutti noi.

“Ognuno è Perfetto” ci porta in modo inedito nel mondo della disabilità e di chi si trova a viverla tra mille ostacoli, avendo nel cuore i desideri di tutti. Ci racconta con ironia la possibilità di uno sguardo dove la diversità vista con occhi nuovi diventa forza.