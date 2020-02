Calciomercato: 48 ore alla fine, tutte le trattative

Calciomercato invernale della serie A entra nel rush finale. Iniziato ufficialmente il 2 gennaio si concluderà venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 20.

Nella giornata odierna i colpi di mercato più grossi sono stati in uscita: il capitano della AS Roma, Alessandro Florenzi a breve diventerà un calciatore del Valencia. Le società hanno a lungo discusso sul trasferimento. La conclusione della trattativa è stata definita con un prestito secco fino a giugno 2020. Il giocatore giallorosso rimarrà di proprietà della AS Roma e farà ritorno dopo il periodo del trasferimento temporaneo.

Altro colpo della giornata è stato messo a segno in uscita dal Milan che ha ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto, fissato a 20 milioni circa, dell’esterno offensivo Suso. Una “grana” in meno per Pioli che non avrà più a disposizione lo spagnolo protagonista di una stagione fin qui alquanto deludente.

Il Milan dovrebbe cedere nelle prossime ore anche Ricardo Rodriguez. Discorso a parte per Piatek, l’attaccante polacco chiede spazio e vuole giocare di più. Possibile destinazione Hertha Berlino. I tedeschi sarebbero disposti a trattare il prestito con un riscatto fissato sui 27 milioni di euro più bonus. La dirigenza rossonera ha dato il via libera, la palla adesso passerà al polacco.

Sul fronte cessioni, molto attivo il duo dirigenziale rossonero composto da Boban e Maldini: dopo il silenzio parigino per Paquetà, la Fiorentina affonda il colpo per convincere il brasiliano ad accettare la proposta. Il Milan tentenna ma la volontà del calciatore potrebbe convincere tutti al trasferimento. Intanto i viola di Commisso sono molto attenti al mercato su più fronti: il centrocampista del Sassuolo, Duncan è ad un passo dai viola. Dal Genoa, con la formula del prestito potrebbe arrivare anche Kouame.

Altro pezzo importante in uscita per il calcio italiano è l’attaccante belga del Napoli, Dries Mertens. Il Chelsea di Lampard sta provando a convincere il Napoli con una super offerta da quasi 50 milioni di euro. Secondo fonti accreditate l’affare sembra essere in dirittura di arrivo.