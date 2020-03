Sanremo 2020: Anticipazioni della prima puntata del 70esimo Festival

Questa sera aprirà i battenti il 70esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2020, condotto dal direttore artistico Amadeus. Le co-conduttrici della prima serata saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal. Grandi ospiti e tanta musica saranno i protagonisti della nuova edizione della storica kermesse canora. Ospiti fissi di Sanremo 2020 saranno Tiziano Ferro e Fiorello. Questa sera sul palco dell’Ariston Emma, Albano e Romina, Jessica Notaro ed Antonio Maggio.

Questa sera, in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2020 si esibiranno 12 big dei 24 in gara, in ordine di uscita:

IRENE GRANDI

MARCO MASINI

RITA PAVONE

ACHILLE LAURO

DIODATO

LE VIBRAZIONI

ANASTASIO

ELODIE

BUGO e MORGAN

ALBERTO URSO

RIKI

RAPHAEL GUALAZZI.

Nel corso della prima serata di Sanremo si esibiranno 4 Nuove proposte che si sfideranno per ottenere il pass per la semifinale:

EUGENIO IN VIA DI GIOIA vs TECLA

FADI vs LEO GASSMANN