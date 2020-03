Coronavirus, Sky: tutto aperto per gli abbonati fino al 3 aprile #IoRestoaCasa

Sky ha sempre a cuore i propri clienti e proprio in questo momento di particolare emergenza per via del COVID-19 ha voluto fare un gradito omaggio ai propri abbonati. #Iorestoacasa è lo slogan lanciato dalle tv pubbliche e private in questi giorni di emergenza Coronavirus e proprio per dar forza all’hashtag Sky ha voluto aprire tutti i pacchetti agli abbonati.

Quindi i possessori di abbonamento a Sport e Calcio avranno la possibilità di vedere Cinema e Serie Tv ma anche accedere a tutti i programmi On Demand della piattaforma. Viceversa chi ha sottoscritto un abbonamento Sky Tv e Cinema potrà godersi fino al 3 aprile tutto lo sport. Certo fino al 3 aprile, per via del COVID-19 sport e calcio non avranno gare in diretta e pertanto ad essere avvantaggiati dall’offerta saranno soprattutto i clienti con Sport ed intrattenimento.

Sky ha anche pensato per i clienti che hanno l’abbonamento completo: per loro, in via esclusiva, di settimana in settimana saranno disponibili contenuti di Primafila, totalmente gratuiti. Il primo appuntamento che attende i clienti Sky con abbonamento full è dedicato alla prima in tv L’Immortale, il film di Marco D’Amore, Ciro Di Marzio nella serie kolossal Gomorra.

Ecco quanto comunicato da Sky attraverso uno dei suoi portali:

C’è un tempo per ogni cosa, e questo per tutti è il tempo per restare a casa, per essere responsabili, per proteggere noi stessi, i nostri cari, le persone più deboli, il Paese.

Per essere ancora più vicina ai suoi abbonati in questi momenti difficili, Sky, a partire da oggi e fino al 3 aprile 2020, darà la possibilità a tutti gli abbonati via fibra e satellite di fruire eccezionalmente e senza costi aggiuntivi anche dei contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto.

I clienti con tutti i pacchetti già attivi avranno, fino al 3 aprile, l’opportunità di vedere via via in anteprima gratuitamente alcuni film pay per view. In questa prima settimana potranno vedere l’anteprima de L’Immortale (dal 19 al 25 marzo), primo film diretto e interpretato da Marco D’Amore, grande successo al box office e candidato ai David di Donatello per il racconto della storia di Ciro di Marzio, uno dei grandi protagonisti di Gomorra – La serie.