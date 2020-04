Reddito di Emergenza: 3 miliardi nel prossimo decreto di aprile

Il Reddito di Emergenza sembra ormai cosa certa e sarà inserito nel prossimo decreto del Consiglio dei Ministri fra qualche giorno. A confermare il RdE è stata la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo. I disoccupati ed i senza reddito sono circa 3 milioni e proprio a loro penserà il prossimo Consiglio dei Ministri.

“C’è una parte di cittadini che in questo momento non ha alcun sostegno, dovrebbero essere circa 3 milioni. Stiamo valutando la platea e l’impatto. Quindi per tutte queste persone che non hanno altri sostegni al reddito sarà previsto il reddito di emergenza, che le aiuterà in questo periodo anche di crisi economica”. Queste alcune delle dichiarazioni della ministra Catalfo sul prossimo Reddito di Emergenza.

La ministra aggiunge: “Nel decreto di aprile il pacchetto per gli ammortizzatori sociali sarà intorno ai 15 miliardi. Il pacchetto di misure per il lavoro peserà svariati miliardi. La cifra, rispetto al decreto precedente, potrebbe essere raddoppiata, se non anche di più, perché si è ampliata la chiusura delle attività. Per cui è chiaro che per tutelare tutti i lavoratori e tutte le imprese stiamo facendo questa previsione di ampliamento e rafforzamento importante degli ammortizzatori sociali”.