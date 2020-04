Coronavirus Italia: tutte le news IN AGGIORNAMENTO

Coronavirus, il Papa celebra la Domenica delle Palme nella basilica semideserta

Domenica delle Palme a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Papa Francesco presiede la celebrazione liturgica in una basilica di San Pietro deserta, dove ci sono solo l’arciprete, il cardinale Angelo Comastri, alcune suore e i lettori. Nella basilica le persone sono sedute una per banco.

Coronavirus, a Milano le ceste sospese dai balconi per chi non può fare la spesa

Nei quartieri nord del capoluogo lombardo, tra Dergano e Bovisa, i cittadini riempiono dei cesti con cibo e prodotti per l’igiene personale. Poi li appendono alle finestre o ai terrazzi con un cartello che in nove lingue recita: “Chi può metta e chi non può prenda”.

Coronavirus, allo Spallanzani più dimessi che ricoverati

“I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 185. Di questi, 19 necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 207”. E’ quanto si evidenzia nel bollettino di oggi dello Spallanzani di Roma. “Per la prima volta – viene sottolineato nel bollettino – si inverte il rapporto pazienti ricoverati Covid-19 positivi/pazienti dimessi, più numerosi”.

Coronavirus, a Milano 14.066 controlli: 382 multe e 15 denunce

Sono stati 14.066 i controlli fatti ieri a Milano sul rispetto delle normative anticovid, 15 i denunciati. Nello specifico sono state controllate 9.878 persone, 382 sanzionate e una denunciata per aver fatto false dichiarazioni. Per quanto riguarda le attività commerciali, ne sono state controllate 4.188 e 14 titolari sono stati denunciati per non aver rispettato le normative.

Coronavirus, arrivi allo Stretto: nuova protesta del sindaco di Messina

Nello Stretto di Messina continuano a esserci centinaia di auto con passeggeri non autorizzati e senza certificazione. La vicenda sta facendo andare su tutte le furie il primo cittadino, Cateno De Luca: “Fino a ora qualcuno vuole rappresentare una realtà falsata. La sera del 23 marzo il ministro Lamorgese ha detto che era tutto a posto sono passate decine di automobilisti che non erano in ordine rispetto ai Dpcm e alle ordinanze e sono stati denunciati. E ancora oggi prosegue questa situazione”.