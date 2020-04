Coronavirus: cinema chiusi? Sky lancia PrimaFila Premiere dal 10 aprile

L’emergenza coronavirus ha costretto a chiudere tutti i Cinema italiani e proprio per questo motivo Sky da domani 10 aprile, per tutto il mese, lancerà un nuovo servizio PrimaFila Premiere. Un vero e proprio cinema a casa con i titoli che dovevano essere proiettati nel grande schermo ma che per l’emergenza COVID-19 purtroppo non lo potranno essere.

Per i suoi abbonati Sky metterà a disposizione questa novità ma che avrà un costo. Tra i film che saranno disponibili dal 10 aprile, “Trolls World Tour“, cartone animato molto amato dai più piccoli ed “Un figlio di nome Erasmus” assieme ad altre produzioni internazionali come “Emma”, “L’uomo invisibile”, “The Hunt”, “Bloodshot” e “Tornare a vincere”.

Sky PrimaFila Premiere è disponibile da domani 10 aprile per tutti gli abbonati Sky con abbonamento satellitare e fibra. Per accedere al servizio bisogna entrare su Sky PrimaFila e selezionare i film che possono essere noleggiati e segnalati come “Premiere”. Il servizio non è disponibile per gli abbonati Sky con digitale terrestre.

Il costo del primo film su PrimaFila Premiere è di 15,99. Per alcune pellicole il prezzo potrebbe essere più basso.