Edicola 20 aprile 2020: La Prima Pagina dei quotidiani sportivi nazionali di oggi

Lo sport ed il calcio, soprattutto, entrano nella settimana cruciale per stabilire la ripartenza. Nelle prossime ore diversi saranno i vertici che interesserà il ripresa del campionato di serie A che dovrebbe essere il prossimo 4 maggio. Molte società sembrano essere favorevoli ma rimangono diversi i club che ancora mostrano tutte le perplessità per un ritorno in campo. Fra queste le società del Nord Italia, principalmente Atalanta e Brescia. Anche le genovesi non hanno espresso volontà favorevole. Inter e Milan s’interrogano fra il no ed il si. Pare che le milanesi stiano dalla parte del partito dei favorevoli, nonostante le molte perplessità per l’eventuale ritorno sul campo di gioco nella Regione più tartassata dal coronavirus come la Lombardia.

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sta lottando per la ripresa della stagione. Il numero uno federale vuol far concludere la stagione sportiva 2019/2020. Proprio ieri ha dichiarato parole forti nell’eventualità non si possa concludere il campionato: “Non voglio essere il becchino del calcio in Italia”.