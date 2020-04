Edicola 21 aprile 2020: La Prima Pagina dei quotidiani sportivi nazionali di oggi

Lo sport ed il calcio, soprattutto, entrano nella settimana cruciale per stabilire la ripartenza. Nelle prossime ore diversi saranno i vertici che interesserà il ripresa del campionato di serie A che dovrebbe essere il prossimo 4 maggio. Molte società sembrano essere favorevoli ma rimangono diversi i club che ancora mostrano tutte le perplessità per un ritorno in campo. 8 i club che nella giornata di ieri hanno posto alcune domande sulla possibile ripresa. Società che al momento rimangono contrarie al ritorno in campo. I ministri dello Sport e della Salute, Spadafora e Speranza non illudono i tifosi e si dicono al momento alquanto perplessi sulla ripartenza del campionato di Serie A. Domani vertice annunciato fra Governo e FIGC.

Domani è stato annunciato un vertice di “fuoco” che vedrà principalmente la discussione fra governo e FIGC. L’eventuale ritorno in campo per gli allenamenti non da certezza sulla ripresa del campionato. Ha riferito così il ministro alla Salute Speranza.