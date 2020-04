Fase 2 Coronavirus: calendario “riaperture” dal 4 maggio “Parenti, seconde case si! Bar, Parrucchieri no! Ristoranti solo da asporto

La Fase 2 nell’emergenza coronavirus in Italia è ormai alle porte. Consiglio dei Ministri a lavoro per mettere nero su bianco su quella che sarà la prima svolta per gli italiani dopo lo stop del decreto dell’11 marzo. Attesa la conferenza stampa del Premier entro questa sera. Di seguito tutte le possibili misure, restrizioni ed autorizzazioni che verranno ufficializzate fra venerdì e sabato. Dal 4 maggio si potrebbero consentire gli spostamenti anche fuori dal Comune di residenza ma non da una Regione a un’altra. Sarà possibile andare a trovare i parenti o recarsi alle seconde case. I contenuti del nuovo decreto saranno comunicati fra venerdì e sabato con una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. Le bozze del decreto hanno già fatto il giro del web, gli italiani così si avvieranno al secondo step ma attenzione non sarà un liberi tutti, e molte attività rimarranno chiuse ancora per qualche altra settimana.

Di seguito in dettaglio le misure relative alla fase 2 Emergenza Coronavirus, che potrebbero essere consentite nel prossimo decreto del Consiglio dei Ministri. (Leggi la fonte SkyTG24)