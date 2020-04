Le Iene 28 aprile: tutti i servizi in onda / Replica

Secondo appuntamento della trasmissione televisiva di Mediaset, Le Iene, andata in onda ieri sera, martedì 28 aprile 2020 e condotta dal trio femminile composto da Veronica Ruggeri, Roberta Rei e Nina Palmieri. Come avvenuto nella precedente puntata, le tre conduttrici presenti attraverso un collegamento “virtuale” per mantenere le distanze di sicurezza imposte nell’emergenza coronavirus.

Tanti i servizi proposti molti dei quali hanno trattato l’argomento del momento: il contagio da coronavirus che tiene ancora in pugno tutta la nazione. Fra i servizi non riguardanti il COVID-19, quello della iena Cizco dedicato alle splendide onde altissime a Nazarè in Portogallo.

LE IENE 28 APRILE SERVIZIO ISMAELE LA VARDERA. “Lezioni a distanza? Ma siamo senza pc!”: gli aiuti da tutta Italia per lo Zen di Palermo | VIDEO

Molti studenti del quartiere Zen di Palermo non hanno il computer per seguire le lezioni a distanza. Per aiutarli Ismaele La Vardera lancia l’appello per recuperare tablet e pc: in tantissimi rispondono con generosità. E il suo tir da Bergamo, dove la Iena si è arruolato volontario, percorre tutta l’Italia.

LE IENE 28 APRILE SERVIZIO CIZCO. “Le onde giganti di Nazaré e i surfisti a caccia della Big mama” | VIDEO

Nazaré è una piccola città in Portogallo, affacciata sull’Atlantico. Qui condizioni particolari del fondale marino aiutano la nascita di onde davvero giganti: surfisti estremi da tutto il mondo si radunano a caccia della “Big mama”. Cizco è andato là per raccontarci la caccia all’onda della vita.

LE IENE 28 APRILE SERVIZIO VERONICA RUGGERI. “Tra bulimia, anoressia e incubo quarantena” | VIDEO

Veronica Ruggeri incontra Matilde, una giovane bulimica, per raccontare come sta vivendo l’isolamento da quarantena, tra sedute psicologiche sospese e lunghe ore davanti a tv e social. Un incubo che riguarda in questo momento quasi 2 milioni di italiani che soffrono di disturbi alimentari.