Coronavirus Fase 2: “vacanze estive e spiagge” si potrà ma con limitazioni

Manca poco all’ingresso degli italiani nella tanto discussa Fase 2 – emergenza coronavirus e cresce la voglia negli stessi di potersi godere, dopo mesi di “quarantena” uno scampolo di libertà magari concedendosi un weekend al mare o in montagna. In queste ore si è provato a capire se nella fase 2, che dovrebbe accompagnarci fino alla fine di giugno, ci sarà il permesso per qualche momento di relax, mini vacanze estive, magari spostandosi nelle seconde case di villeggiatura. Da quello che trapela le vacanze estive quest’anno si potranno fare. Certo bisognerà accontentarsi di luoghi vicini. Infatti fino alla fase 2 lo spostamento potrà avvenire entro la regione di residenza poi con l’avvento della fase 3 tale limitazione potrebbe essere estesa anche oltre, sempre nella stessa nazione, naturalmente.

Altro aspetto molto discusso è la questione legate alle spiagge. Alcune regioni, come la Sicilia, hanno già da settimane concesso agli operatori del settore la possibilità di sistemare ed attrezzarsi in base alle normative di sicurezza contro il coronavirus. Si potrà andare al mare, utilizzare le spiagge ma sempre tenendo conto che le distanze fra persone dovranno essere rispettate. Distanze di sicurezza che saranno imposte anche fra gli ombrelloni. Gli stabilimenti balneari dovranno effettuare almeno una volta al giorno la sanificazione che riguarderà soprattutto lettini, ombrelloni e tutto ciò che riguarda l’arredo della spiaggia. Campi sportivi e luoghi ludici al momento non saranno autorizzati.

Per quanto riguarda la spiaggia libera la situazione è ancora al vaglio dei tecnici. Infatti ciò che preoccupa è il possibile assalto di tali spazi della gente senza un minimo di controllo. Per questa ragione le stesse Regioni stanno studiando un modo per evitare i forti assembramenti. Potrebbero essere disposti dei controlli in prossimità degli accessi al mare nelle vicinanze delle spiagge “libere”. Sulla questione delle spiagge libere ogni Regione avrà la responsabilità di far rispettare le regole.

