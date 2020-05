Sky: crollo ascolti, cancellati alcuni canali! Diritti calcio sempre più nel caos

I due mesi di quarantena non hanno portato i frutti sperati specialmente in termini di numero di ascolti fatti registrare dalla piattaforma televisiva Sky. Un vero e proprio crollo che ha portato i vertici della tv satellitare a chiudere 8 canali, tra i meno visti negli ultimi 60 giorni dagli abbonati.

Ad essere chiusi, come prima fase, potrebbe essere un seguito per altri se i numeri dovessero continuare a scendere, sono innanzitutto canali di editori terzi: Bike Channel, TeenNick, Mtv Hits e Mtv Rocks, Disney Channel, Disney Channel +1, Disney Jr e Disney Jr +1.

Per quanto riguarda i canali TeenNick, Mtv Hits e Mtv Rocks, i contenuti dei tre verranno recuperati su Nickleodeon, Comedy Central e Mtv. Non è detto che non possano esserci altri tagli al palinsesto televisivo considerato anche il periodo di emergenza al Coronavirus ancora proseguirà con l’avvento dal 4 maggio della Fase 2.

Una crisi del palinsesto che ha dovuto ridimensionare tantissimo, specialmente per la mancata disputa delle manifestazioni sportive, in primis il calcio, grande fonte di guadagno della piattaforma. Proprio per quanto concerne il calcio, la Serie A in particolare è destinata a finire alle vie legali la disputa fra i club della massima serie e Sky. Il nodo della questione è il mancato versamento dell’ultima rata dei diritti televisivi della stagione attuale. Tra studi legali al momento c’è una discussione aperta ma tante le nubi all’orizzonte.

Le squadre di Serie A, colpite dall’emergenza Coronavirus, con mancati incassi e spese gestionali che, nonostante i tagli, rimangono altissime, vorrebbero l’ultima tranche per poter chiudere il bilancio consuntivo della stagione 2019/2020 entro il 30 giugno. Continuando così potrebbe esserci una battaglia legale senza precedenti ed il rischio per la nuova stagione, la prossima che potrebbe presentare delle clamorose sorprese in tema di diritti televisivi della Serie A.

Leggi anche: