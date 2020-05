Le Iene 5 maggio: replica di tutti i servizi | VIDEO

Nuovo appuntamento con la trasmissione televisiva Le Iene andato in onda, ieri sera martedì 5 maggio 2020 su Italia 1. Tanti i servizi trasmessi alcuni particolarmente interessanti che hanno destato molto interesse tra i telespettatori. Fra questi il servizio di Gaston Zama dedicato ai complottisti del Covid-19. Altro servizio interessante è stato redatto dalla iena Alessandro Politi che ha spiegato come il plasma iperimmune potrebbe rappresentare una cura efficace per il coronavirus.

Il plasma iperimmune può essere una cura per il coronavirus? Alessandro Politi e Marco Fubini ci portano a scoprire come funziona la cura che stanno sperimentando negli ospedali di Pavia e Mantova. “In questo momento possiamo dire che è l’unica terapia mirata”, ci dice il dottor Giuseppe De Donno. E alcuni pazienti trattati ci raccontano il loro incredibile miglioramento. Servizio Il plasma iperimmune: una cura per il coronavirus?

Giulio Golia, in questo ricchissimo vademecum, dà la parola a due esperti, che ci spiegano come evitare rischi di contagio, dalle mascherine alle distanze giuste, dai mezzi pubblici all’aria condizionata e a molto altro. Servizio Covid-19: ecco le regole per evitare rischi di contagio.

Antonino Monteleone e Marco Fubini vanno dai medici in prima linea nello studio di farmaci e protocolli contro il Covid-19, che ci raccontano tutte le frontiere aperte. Servizio Ecco tutti gli studi e i farmaci per combattere il coronavirus.

Nel 2020 solo una cosa si diffonde più veloce del coronavirus: il complottismo sul coronavirus. Il nostro Gaston Zama ha incontrato i massimi esponenti di questa categoria del pensiero, concordi su un punto fondamentale: “Il Covid-19 non esiste, è tutta una copertura architettata per coprire i danni del 5G”. Ecco quale folle teoria ci hanno rivelato. Servizio Faccia a faccia con i complottisti del Covid-19.

Le indagini faranno il loro corso sulle mascherine importate dalla Cina che non sarebbero state certificate. Ecco intanto con Luigi Pelazza il colloquio dell’ex presidente della Camera Irene Pivetti con un uomo che ha lavorato con lei. Che fa sorgere almeno una domanda. Servizio Scandalo mascherine, per Irene Pivetti è business o volontariato?