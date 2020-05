Estrazioni Superenalotto di oggi sabato 9 maggio 2020: i numeri vincenti

Estrazioni Superenalotto 9 maggio 2020: i numeri vincenti della lotteria valida per il concorso numero 38. Il Jackpot del Superenalotto è salito a 36,3 milioni di euro. Nel link sottostante potrete collegarvi con il sito ufficiale e controllare in diretta le estrazioni del gioco del Lotto e del Superenalotto valide per il concorso numero 38 di oggi, sabato 9 maggio 2020.

Giocare a SuperEnalotto è facile e veloce. Tutto ciò che dovrai fare è: Scegliere almeno 6 numeri compresi tra 1 e 90, al costo di 1€. Convalidare la giocata. Puoi giocare tutti i numeri che vuoi e fino ad un massimo di 27.132 combinazioni. È anche possibile giocare in abbonamento, convalidando le tue giocate per almeno 2 concorsi e fino ad un massimo di 15 concorsi con un semplice click.

Inoltre per aumentare le tue probabilità di vincita a SuperEnalotto puoi aggiungere il numero SuperStar al costo di soli 0,50€ in più per ogni combinazione SuperEnalotto. Puoi decidere se abbinare il SuperStar ad una sola combinazione o a tutte quelle giocate. Il numero SuperStar è un numero compreso tra 1 e 90 e se è estratto, vinci sempre: moltiplichi le tue vincite SuperEnalotto fino a 100 volte e vinci anche se fai 1 e 0.

Il Jackpot è sempre ricco. Concorso dopo concorso il Jackpot cresce più velocemente, per raggiungere cifre da record. Vinci anche se fai 2. Ti basterà indovinare anche solo due numeri della sestina estratta per vincere un premio da almeno 5€. Vincite immediate da 25€. Partecipi istantaneamente all’estrazione di tantissimi premi per ogni concorso

Giocare a SuperEnalotto è facile: basta scegliere 6 numeri compresi tra 1 e 90 per tentare la fortuna.

Ogni combinazione costa 1€ e la giocata minima è di una combinazione. Si può giocare fino ad un massimo di 27.132 combinazioni ed è anche possibile giocare in abbonamento, ripetendo la giocata fino a 15 concorsi totali.

Estrazioni Superenalotto sabato 9 maggio 2020: numeri vincenti da 37,5 milioni CLICCA QUI