Le Iene: replica puntata 12 maggio | Video e Servizi

Nuova puntata della trasmissione Le Iene andata in onda, ieri sera martedì 12 maggio 2020 su Italia 1. Diversi i servizi trasmessi alcuni dei quali molto interessanti. Gaston Zama è nuovamente tornato sul caso “Chico Forti” l’italiano condannato al carcere a vita negli USA. In tanti, nonostante il periodo difficile, hanno continuato a chiedere se c’erano novità sul caso di Chico Forti. A causa della pandemia di coronavrius è stato più difficile mettersi in contatto con lui, ma Gaston Zama è riuscito a scambiare alcuni messaggi con Chico. Intanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio garantisce che “stiamo lavorando per riportarlo a casa”.

Il governo ha annunciato una “potenza di fuoco” di 400 miliardi di euro per sostenere le nostre imprese. Ma mentre il denaro fatica ad arrivare, molte aziende sono in grave crisi. E anche la cassa integrazione è in ritardo: cosa non ha funzionato? Silvio Schembri ha approfondito il problema con i diretti interessati: gli imprenditori messi in ginocchio dal coronavirus.

Gaetano Pecoraro ha indagato sulle scelte di Regione Lombardia, che ai più veloci ed economici test “pungidito” sta preferendo quelli a prelievo. Per i nonni di Nocera Umbra è arrivato lo sfratto dalla casa di cura autogestita. Giulio Golia ci ha raccontato come riescono a vivere senza alcun euro di soldo pubblico. Ma in piena emergenza coronavirus devono tornare a combattere contro la burocrazia che li vuole fuori da lì.

Le coppie nate in tv sono davvero autentiche? Sebastian Gazzarrini ha messo alla prova gli amori nati nel piccolo schermo in queste settimane di quarantena. Inizia da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, che si sono conosciuti a Uomini e donne e ora si trovano di fronte alla prova tradimento. Lo scherzo ha colpito l’obiettivo.

Antonino Monteleone e Marco Occhipinti hanno raccontato le novità sullo scandalo delle mascherine ordinate dalla Regione Lazio e mai arrivate, per le quali sono stati pagati in anticipo 11 milioni di euro.