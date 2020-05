Le Iene: servizio choc con Malena, messo all’asta un pelo pubico dell’attrice hard

Dopo aver passato un po’ di tempo in quarantena con Malena, tra i segreti dello squirting e dei preliminari, Alessandro Di Sarno e Roberto Di Stasio Lepre le hanno chiesto di mettere all’asta un suo pelo. Il ricavato verrà devoluto all’associazione “Il giardino delle idee” che aiuta anziani, giovani e famiglie bisognosi. Sul portale della trasmissione televisiva, la redazione racconta il servizio che ha destato molte critiche: “Abbiamo chiesto a Malena un suo pelo da mettere all’asta a busta chiusa per devolvere il ricavato a un’associazione benefica. Lei ha accettato e ora tocca a voi inviare la vostra offerta a ilgiardinodelleidee@live.it.

Il giardino delle idee è un’associazione di Torino che si occupa di aiutare anziani e famiglie con problemi economici, per esempio facendo per loro la spesa in questo momento difficile. Il pelo lo riceverà solo chi si dimostrerà davvero generoso e il termine massimo per presentare la propria offerta è sabato a mezzanotte.

Dopo la chiusura dell’asta chi avrà offerto di più, riceverà direttamente dall’associazione le coordinate bancarie per il versamento. Loro poi invieranno il pelo più unico che raro e incorniciato con tanto di autografo di Malena”.

Dopo un giorno intero trascorso con Malena, l’inviato Alessandro Di Sarno spiega le ragioni della sua particolare incursione: “Finalmente le possiamo dire il motivo della nostra visita. In questo periodo di coronavirus, tanti hanno dato il loro contributo.

Anche noi vogliamo fare altrettanto con lei, le proponiamo di mettere all’asta un suo pelo, più unico che raro. Il denaro raccolto andrà in beneficenza all’associazione “Il Giardino delle idee”, che aiuta anziani, famiglie e giovani in difficoltà. Fino alle 24 di sabato 16 maggio potete inviare una mail a ilgiardinodelleidee@live.it con la vostra offerta per aggiudicarvi il pelo di Malena! Solo chi si dimostrerà davvero generoso lo riceverà. Chi offre di più?”

