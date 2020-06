Le Iene replica puntata 2 giugno / Video e Servizi

E’ andato in onda ieri sera, martedì 2 giugno 2020 su Italia 1, un nuovo appuntamento con la trasmissione Le Iene, condotta da Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma. Tantissimi i servizi trasmessi fra i quali, attraverso le anticipazioni della redazioni nei giorni scorsi, quello relativo al presidente della Lazio, Claudio Lotito ed al presunto affare “in nero” per l’acquisto di Mauro Zarate. Nuovo servizio di Cristiano Pasca sul caso della morte “misteriosa” del cameraman siciliano Mario Biondo. Nicolò De Devitiis ha ascoltato esperti ed ha svelato che la nostra privacy oggi è più che mai a rischio: assistenti vocali come Alexa, Google e Siri registrerebbero tutti nostri “movimenti”.

Filippo Roma ha raccolto le durissime accuse di Mauro Zàrate, per 3 anni alla Lazio di Lotito e del suo procuratore Luis Ruzzi. “Tredici milioni del suo ingaggio il Presidente ce li fece avere da una società londinese, per non pagare le tasse”. Fu evasione e frode fiscale? Cosa risponde il presidente Lotito?

Il 30 maggio 2013, Mario Biondo è stato trovato morto nel salotto della sua casa di Madrid. Poche settimane fa la procura di Palermo ha effettuato la terza autopsia stabilendo che si è trattato di suicidio. Ma la famiglia non accetta questa conclusione e da 7 anni sostiene si tratti di un omicidio. Con Cristiano Pasca ricostruiamo i dubbi e le bugie attorno a questa morte.

L’app Immuni è ormai pronta, e sono in tanti a chiedersi se è giusto rinunciare a parte della nostra privacy per rispondere più efficacemente a un eventuale ritorno della pandemia. Un dubbio che però è nata ben prima del coronavirus: Nicolò De Devitiis ci parla dei possibili rischi per la nostra privacy in un mondo popolato da assistenti vocali nelle nostre case.