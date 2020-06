Report 8 giugno: anticipazioni inchiesta “camici” Lombardia, Fontana intanto chiede la rimozione

Puntata di Report molto discussa quella che andrà in onda questa sera su Rai 3 a partire dalle 21:20. Vedremo se il servizio dedicato all’inchiesta sui “camici” in Lombardia, criticato dal presidente della regione Fontana che ha intimato la Rai di non mandarlo in onda, verrà trasmesso nel corso della trasmissione di questa sera. Sulla pagina ufficiale di Report le anticipazioni: Quale sarebbe l’impatto ambientale ed economico se ci organizzassimo per diventare il punto di riferimento mondiale di una nuova economia verde? Inoltre, fase due: i test sierologici sono attendibili? I dati delle analisi nei laboratori che fine fanno? Mascherine: riusciremo a produrne 35 milioni in Italia? Quando e come riapriranno le scuole?

Le accuse di Attilio Fontana uscite ieri sulle anticipazioni dell’inchiesta che Report dovrebbe mandare in onda nella puntata di questa sera: “Ho dato mandato ai miei legali di querelare Il Fatto Quotidiano per l’articolo di oggi che anticipa i contenuti della prossima puntata della trasmissione televisiva della Rai Report in cui si racconta di una donazione di camici per protezione individuale forniti alla Regione Lombardia”.

Per il presidente della Regione Lombardia: “Si tratta dell’ennesimo attacco politico vergognoso, basato su fatti volutamente artefatti e scientemente omissivi per raccontare una realtà che semplicemente non esiste”.