Le Iene 9 giugno: tutti i servizi della puntata / Video

Nuova puntata de Le Iene andata in onda ieri sera, martedì 9 giugno 2020 su Italia 1. Conduzione questa settimana affidata al trio femminile composto da Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Diversi i servizi mandati in onda alcuni dei quali particolarmente interessanti, tra questi spicca quello dedicato al virologo Burioni, salito alla ribalta mediatica in questo lungo periodo di emergenza Coronavirus. Alessandro Politi ha raccontato dei medici e scienziati che sono apparsi in televisione in questi mesi. Qualcuno si è chiesto: quando danno consigli, lo fanno per un alto interesse scientifico o per un interesse personale? Così la Iena affronta un caso specifico, quello di Roberto Burioni: possibile che il professore abbia un conflitto di interessi?

Filippo Roma e Marco Occhipinti, preoccupati per le sorti di Marianna, la giovane rom che ha denunciato la presenza di un business illegale di rifiuti tossici, sono tornati all’interno dell’area protetta Valle dell’Aniene. Marianna sta bene, nonostante un piccolo scontro con un altra occupante serba e sono arrivati anche i vigili a ripulire. Ma senza i mezzi necessari, tolti a settembre dal Comune di Roma.

Come sono morti i tre pescatori della Nuova Iside, il peschereccio palermitano scomparso la notte tra il 12 e il 13 maggio scorso? Giulio Golia e Francesca Di Stefano hanno indagato sul ruolo della petroliera Vulcanello, che sarebbe passata sulla rotta del peschereccio proprio mentre di lui si perdeva ogni traccia.

56 tonnellate di plastica abbandonate in mare, tra l’isola d’Elba e la costa toscana. Luigi Pelazza si è immerso in quelle acque, alla ricerca del mostro che minaccia il santuario dei cetacei.

Prima della pandemia c’era un settore che non aveva mai conosciuto crisi: quello della prostituzione. Dalle ragazze in strada fino agli appartamenti di lusso delle escort, parliamo di un giro d’affari stimato in 5 miliardi di euro sono in Italia. Alice Martinelli ha girato le strade durante la quarantena per raccontare l’impatto del coronavirus su questa realtà.

Fonte: Iene.Mediaset.it