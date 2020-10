Covid: mascherina obbligatoria anche al chiuso! Regioni No a meno restrizioni

Si va verso una nuova fase dell’emergenza Covid in Italia, entrerà in vigore a breve l’ordinanza attraverso un nuovo DPCM sull’uso della mascherina e su alcune restrizioni che caratterizzeranno gli ultimi mesi del 2020. Secondo quanto trapela l’utilizzo della mascherina sarà obbligatoria, a norma di legge, sia nei luoghi chiusi sia all’aperto.

Secondo quanto riporta fedelmente il portale IlFattoQuotidiano.it: “L’obbligo consiste nel portare sempre con sé la mascherina e indossarla in tutti i luoghi chiusi (fanno eccezione le abitazioni private) e all’aperto se in prossimità di altre persone non conviventi.

Saranno esclusi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Il decreto prevede inoltre che le Regioni non possano adottare norme meno restrittive di quelle del governo, salvo specifiche eccezioni concordate con il ministro della Salute. Ai governatori resta la possibilità di adottare ordinanze più restrittive”.

Con l’approvazione del decreto legge Covid viene estesa al 15 ottobre anche la validità del dpcm con le norme anti-contagio ora in vigore: le misure sarebbero scadute oggi.

Secondo quanto riporta il quotidiano on line il decreto è esteso a tutte le regioni, le quali non potranno emettere ordinanze meno restrittive: “Le regioni, in base al nuovo decreto legge Covid, possono adottare solo misure anti contagio più restrittive di quelle disposte dai dpcm del governo. Possono adottarne di “ampliative”, quindi più permissive, solo nei casi in cui i dpcm espressamente lo prevedano e previo parere conforme del comitato tecnico-scientifico”.