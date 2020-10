Le Iene: replica prima puntata / VIDEO SERVIZI ANTEPRIMA

Prima puntata stagionale della trasmissione Le Iene andata in onda ieri sera, martedì 6 ottobre 2020 su Italia 1. Tanti i servizi che hanno appassionato i telespettatori fra questi l’intervista telefonica esclusiva di Filippo Roma all’ex procuratore FIGC Pecoraro. Le Iene indagano sulla mancata espulsione dello juventino Pianjc durante Inter-Juve del 2018, un episodio molto discusso che probabilmente condizionò le sorti del campionato. Che fine hanno fatto le comunicazioni audio tra VAR ed arbitro Orsato di cui parla l’ex procuratore della FIGC Giuseppe Pecoraro?

Marika e il sogno della moto: una nuova sfida per il “bomber” Simone. “Mi piacerebbe andare in moto almeno una volta nella vita”, ha sempre confessato alla madre Marika, una ragazzina disabile dalla nascita. Simone, il motociclista solitario che avevamo conosciuto con la storia di Natan, e Matteo Viviani insieme a Riccardo Spagnoli, accetta questa nuova “sfida” e si prepara ad un’avventura di 15 giorni, per realizzare il desiderio più grande di Marika.

Vannini, è omicidio volontario: la condanna dei Ciontoli e la battaglia dei genitori. Dopo 5 anni di battaglie, processi da rifare e sentenze è arrivata la condanna della famiglia Ciontoli per l’omicidio volontario di Marco Vannini. Per Antonio Ciontoli è di 14 anni mentre per i suoi familiari di 9. Con Giulio Golia abbiamo seguito ogni udienza del processo d’Appello bis fino a quella conclusiva, raccontando il dramma di mamma Marina e papà Valerio: “Abbiamo sempre chiesto giustizia, mai vendetta. Ora per noi è il tempo di metabolizzare la morte di nostro figlio”. SERVIZI MARCO VANNINI

Mirko Scarcella, Gianluca Vacchi sul “guru” di Instagram: “Non è il mio creatore”. Lunedì 12 ottobre andrà in onda su Italia1 lo Speciale dedicato a Mirko Scarcella. Ecco un’anteprima dell’intervista a Gianluca Vacchi, che dice che il “guru” di Instagram non è il suo creatore. Il nostro Gaston Zama ha posto a tantissimi personaggi famosi del calibro di Kim Kardashian e Donald Trump una semplice, monolitica, domanda: “Do you know Mirko Scarcella?”. Lunedì 12 ottobre dalle 21:10 su Italia1 avrete le loro risposte e molto altro. (Fonte LeIene.Mediaset.it)