Le Iene: Mirko Scarcella lo speciale Replica Integrale

Mirko Scarcella, “guru di Instagram” è stato il protagonista di un servizio de Le Iene, andato in onda lo scorso 16 giugno 2020, redatto da Gaston Zama. Mirko Scarcella è sembrato davvero un genio dei social. Persona capace di costruire la vita dei suoi sogni seguendo il motto di Confucio: “Fai quello che ami, e non lavorerai un solo giorno nella tua vita”. Le cose stanno davvero così?

Gaston Zama ha condotto una vera e propria indagine sul personaggio ed ha cercato di analizzare la sua attività. Non sono mancate le sorprese. Nello stesso servizio Gaston Zama ha incontrato Gianni Mendes, l’uomo che ha investito sul supporto tecnico dell’azienda di Scarcella quasi 300 mila dollari. Un giorno nota dei movimenti strani sul proprio profilo Instagram. C’è un’alternanza di followers alquanto anomala: un giorno prende 5000 followers il giorno dopo ne perde 2000.

L’indomani della messa del servizio, lo stesso Scarcella ha risposto alla redazione de Le Iene con un video postato sul proprio profilo Instagram. Nel video Scarcella chiede il diritto di replica dopo il servizio a firma di Gaston Zama trasmesso nella puntata de Le Iene di martedì 16 giugno 2020. Tramite un suo amico in Italia ha appreso in videochiamata del servizio trasmesso e chiede il diritto di replica per tutte le “buffonate” grandiose che sono state dette sul suo conto.

Gaston Zama ha fatto la monolitica domanda a Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, Donald Trump, Rihanna, Tayor Swift e Sylvester Stallone: do you know Mirko Scarcella? Ebbene, Cr7 e “Rambo” ci hanno risposto tramite il nostro notaio che rimane a disposizione se dovessero arrivare altre repliche.

Nel corso dello speciale Gaston Zama ha raccontato la carriera di Mirko Scarcella iniziata come stretto collaboratore di Fabrizio Corona.