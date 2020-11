Nella giornata di oggi, mercoledì 18 novembre 2020, il bollettino Coronavirus in Italia: 34.283 nuovi contagi rispetto a quelli di ieri 32.191. In rialzo anche il numero dei decessi, 753 i morti rispetto ai 731 avuto nella giornata di ieri. Totali dei decessi da coronavirus in Italia 47.217.

In queste ore ci sono diversi dibattiti fra il governo e le regioni: alla base delle discussioni le misure restrittive. Alcune regioni attendono di cambiare colore della zona, come la Puglia che è in attesa di diventare “rossa” nelle prossime ore. Già da qualche ore stessa sorte toccata all’Abbruzzo. Qualche polemica degli ultimi giorni è sorta sui 21 indicatori, il Premier Conte sta cercando di rivedere alcuni punti che non convincono molti governatori.

Secondo quanto riporta SkyTg24: Nuova impennata record di positivi in Calabria dopo l’exploit di ieri. Sono 936 i nuovi contagiati su 4.662 soggetti testati per un totale di 5.906 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In aumento anche le vittime, 10. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva che scendono a 46 (-7). In crescita di 35 unità i ricoverati nei reparti. Crescono anche i guariti 133 che portano il totale a 3.278.

“Le terapie intensive aumentano di 58 unità; sono invece 430 i ricoveri ordinari. La percentuale positivi-tamponi scende al 14,5%. Governo convoca una riunione domani alle 16, dopo la richiesta della Conferenza delle Regioni di rivedere i 21 parametri previsti per stabilire le zone in cui è divisa l’Italia. Il virologo Crisanti a Sky TG24: “L’incremento dei decessi destinato a salire nelle prossime settimane”. Il premier Conte: “Il sistema dei parametri consente interventi mirati”. La Puglia verso la zona rossa”. (Fonte: SkyTg24)

VIDEO SKYTG24 “Coronavirus: bollettino 18 novembre 34283 nuovi contagi, 753 decessi”: