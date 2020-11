Terzo appuntamento con lo show musicale “All together now” di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker in compagnia di molti volti nuovi della tv tra i quali i quattro giudici: J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga.

Dodici concorrenti con dodici storie tutte da raccontare. Diversi momenti emozionanti ed un “muro” che non perdona nulla. A supporto dei cantanti in gara la giuria. All together now è un gioco musicale, non ci sono in palio contratti discografici ma il super premio di 50 mila al vincitore della terza edizione del programma.

ALL TOGETHER NOW: REPLICA TERZA PUNTATA VIDEO

Durante la terza puntata del gioco musicale, andata in onda, ieri sera, mercoledì 18 novembre su Canale 5, il primo momento di tensione fra i giudici. In particolare la discussione è sorta fra Rita Pavone e Anna Tatangelo. La Pavone contrariata dalle parole della Tatangelo, si è lasciata sfuggire: “Tu cantavi con Gigi D’Alessio”. Gelo in studio e tensione fra le due che sicuramente continuerà nelle prossime puntate.