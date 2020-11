Tornerà fra due giorni il campionato di Serie A dopo la sosta per gli impegni delle nazionali e tiene banco il problema legato a diversi infortunati e positivi al covid per chi segue le vicende del Fantacalcio. Tanti giocatori che sono ai box, diversi dei quali si allenano a parte. Il bomber del Sassuolo, Ciccio Caputo, tiene in ansia i tifosi del Sassuolo ma anche i “fantacalcisti” che sperano di poter recuperare l’attaccante neroverde all’ultimo momento per la sfida contro la Hellas Verona di domenica 22 novembre.

Caputo soffre di una noia muscolare che gli ha proibito di andare in Nazionale. De Zerbi, assieme allo staff del Sassuolo, spera in un recupero. Probabile la sua convocazione, difficile però vederlo in campo dal primo minuto.

Sulla stessa partita grava la situazione infortunati legati al Verona: tanti i forfait che costringeranno il tecnico Juric a mandare in campo una formazione rimaneggiata. Preoccupano ancora le condizioni dell’esterno Davide Faraoni, a causa di una lesione al soleo del polpaccio sinistro. Difficile la sua convocazione.

Il tampone positivo di Edin Dzeko ha di fatto portato il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, a dover rinunciare al bosniaco dal primo minuto. Se l’esito dell’ennesimo tampone dovesse risultare negativo, Dzeko potrebbe essere convocato per la gara Roma-Parma di domenica. Il bosniaco si è allenato a casa, improbabile un impiego di lungo corso nella partita.

Sospiro di sollievo invece in casa Lazio, Ciro Immobile si è negativizzato e potrà prendere parte alla trasferta di Crotone. Sull’utilizzo dal primo minuto, Simone Inzaghi scioglierà le riserve solo alla fine. Assente invece Milinkovic-Savic, positivo al tampone.