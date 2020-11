PS5 ė diventata realtà anche sul mercato italiano, infatti scatta oggi il giorno della vendita libera del nuovo prodotto Sony. Come anticipato Amazon per il mercato italiano metterà a disposizione dei clienti la propria piattaforma per l’acquisto della Playstation 5 che risulta disponibile da oggi giovedì 19 novembre 2020.

Amazon a parte, tutti i siti di vendita delle grosse catene di elettronica, fra le quali Euronics e Unieuro, sono stati presi d’assalto dai clienti ed in poche ore anche i portali ufficiali non hanno retto il carico di visite tanto da andare in tilt.

Il link per essere indirizzato direttamente sulla piattaforma Amazon sezione dedicata alla nuova console Ps5:

PS5 AMAZON DISPONIBILE DA OGGI 19 NOVEMBRE 2020