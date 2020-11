Il lancio della PS5 è caratterizzato da un vero e proprio assalto al fortino per i clienti che hanno cercato di non farsi sfuggire l’acquisto nel giorno della vendita (senza preordine) della nuova console marchiata Sony. Migliaia di avventori hanno dovuto combattere con rallentamenti dei vari portali dei negozi online. Mediaworld, Amazon, Unieuro, Euronics e Gamestop le piattaforme prese d’assalto dai clienti hanno terminato quasi del tutto le vendite della Playstation 5.

Questa vendita esponenziale però potrebbe far cadere chi è rimasto senza acquisto in qualche vendita truffa. Infatti su diversi canali di vendita online la nuova PS5 è venduta, a cifre anche esorbitanti. Attenzione che dietro potrebbe nascondersi un vero e proprio abbaglio.

Su Amazon, che da oggi ha lanciato alle ore 13 la vendita online per l’Italia della Playstation 5, pare che ci siano ancora delle scorte nonostante il numero altissimo di console vendute. Anche da Unieuro la disponibilità sembra esserci ancora, nonostante la mole di vendita. Sold Out per le console su Mediaworld ed Euronics. Gamestop, altro portale preso dall’assalto inutilmente, perchè la nota azienda ha riservato le PS5 solo a chi aveva effettuato il preordine.

La protagonista della giornata di oggi 19 novembre 2020 è stata online la ormai storica console della Sony giunta alla sua 5a Edizione. Due le versioni: standard e digital, in alcuni casi molti clienti si sono accontentati della versione Standard, la priorità era acquistare la PS5 e basta. Apprezzabile la scelta della Sony di non vendere il prodotto nei negozi, in questo momento di covid, al fine di evitare lunghe code e assembramenti è stata una scelta saggia e razionale. Meglio mandare in tilt i portali.