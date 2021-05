Un fulmine (bello) a ciel sereno per la Roma e per i suoi tifosi, dopo giorni di voci su Maurizio Sarri, la società giallorossa, in persona del suo proprietario e presidente Dan Friedkin ha annunciato che Josè Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma a partire dalla stagione 2021/2022.

La notizia dell’annuncio del nuovo tecnico ha mandato in visibilio tutto il popolo giallorosso. Le prime parole dell’allenatore portoghese: “Daje. l’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione”.

🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝



L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

“L’AS Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22. Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell’AS Roma. José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club”.