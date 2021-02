Intervista esclusiva a Che Tempo che fa di domenica 7 febbraio 2021 di Barack Obama da parte del conduttore del talk Fabio Fazio. Per la prima volta in esclusiva tv in Italia, Fabio Fazio ha intervista, a Che Tempo Che Fa, il 44° Presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

L’intervista ha avuto per tema la sua autobiografia di grande successo “Una terra promessa”, tradotta in 26 lingue ed edita in Italia da Garzanti. Nel libro, Barack Obama, già Premio Nobel per la Pace nel 2009 “per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli”, ripercorre la sua straordinaria vita, da giovane in cerca di un’identità a leader del mondo libero, descrivendo la propria educazione politica e i momenti più significativi del primo mandato della sua storica Presidenza, un periodo di profonde trasformazioni e sconvolgimenti, fino al maggio 2011.