Il calciomercato entra nel vivo, le squadre italiane si apprestano a varcare il nuovo anno con la speranza di rafforzare le proprie rose in vista della ripresa di un campionato il cui esito sembra il più incerto e combattuto degli ultimi 10 anni. La Juventus strizza l’occhio in casa del Real Madrid: a Pirlo non dispiacerebbero i tre calciatori delle merengues: Isco, Marcelo e Sergio Ramos. Bilancio alla mano e con la priorità di “vendere prima di comprare”, pare possibile che uno dei tre possa vestire presto il bianconero. Sfuma Milik che a breve verrà ufficializzato dall’Atletico Madrid dopo la rescissione del contratto con Diego Costa.

In casa Inter si guarda molto al mercato in uscita, dopo Nainggolan, tornato nuovamente al Cagliari, dovranno concretizzarsi le cessioni di Eriksen, Vecino e Perisic. In entrata il colpo per Antonio Conte dovrebbe essere l’esterno d’attacco, tanto caldeggiato del tecnico leccese, Gervinho. In casa Milan, capolista del campionato di Serie A, tengono banco i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Sale il rinnovo del turco naturalizzato tedesco, spinoso invece quello del portiere. Raiola ha chiesto 10 milioni netti all’anno. Il Milan è fermo a 7. Gigio vuole essere il principale attore del progetto del nuovo Milan: Mino Raiola non ha intenzione di scendere dall’ingaggio voluto. Rinnovi a parte, il Milan se vuole continuare a sognare lo scudetto, dovrà mettere a disposizione un centrale di difesa ed un vice Ibrahimovic a disposizione di Pioli. I guai muscolari dello svedese preoccupano, occhi puntati su Scamacca del Genoa.

Su Scamacca c’è anche la Roma. Giallorossi molto attenti sul mercato: in uscita Bruno Peres, Fazio e Juan Jesus. Dal Portogallo per via del covid, il nuovo Dg Tiago Pinto studia le mosse giuste per accontentare Fonseca. Al tecnico giallorosso piace l’idea del ritorno di El Shaarawy. Situazione diversa a Napoli: in standby il rinnovo di Gattuso, preoccupano le condizione fisiche di Osimhen, fermo ormai da diverso tempo. In uscita Milik e Hysaj.

L’uomo del mercato di riparazione, il sogno di tutte le grandi è il Papu Gomez. Ultimo tentativo dell’Atalanta per tenerlo e ricucire lo strappo con Gasperini verrà fatto entro qualche ora. Difficile tutto, Gomez ha diverse proposte, la più concreta è quella dell’Inter di Conte che prima, come precedentemente scritto, dovrà piazzare diversi calciatori in uscita. Una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla Roma, nel caso in cui El Shaarawy si convincesse di indossare la maglia della Dea spianando di fatto la strada verso la capitale al Papu.