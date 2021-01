Primo appuntamento dell’anno per la trasmissione di politica, economia, cronaca e ambiente, Cartabianca, ideato e condotto da Bianca Berlinguer. Riflettori puntati dal programma sulla crisi di governo. La situazione del covid in Italia altro argomento trattato.

Ospiti di Cartabianca di martedì 12 gennaio: Matteo Renzi, leader Italia Viva, Beatrice Lorenzin, Partito Democratico, Massimo Cacciari, filosofo, Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano, Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, Paolo Mieli, giornalista e scrittore, Gad Lerner, giornalista e scrittore, Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano, Gianluigi Cimmino, imprenditore, Laura Raffaele, ristoratrice, Enrico Lucci, giornalista.

Beatrice Lorenzin: “Questo governo ha affrontato la pandemia e la crisi economica. Oggi non vedo tutti questi Cavour e Metternich in giro per l’Italia. Serve responsabilità per affrontare i problemi che ci aspettano”.

Alcune della parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva: “Io non penso si andrà al voto, credo ci sarà un governo dei responsabili oppure un governo diverso. A noi stanno offrendo di tutto in queste ore. Questa tematica è complicata e non si risolve con uno scambio di poltrone. Oggi non va di moda la politica bensì il populismo trumpiano, che Conte e Salvini vedevano come modello. Tanti parlamentari grillini, in caso di elezioni, torneranno in Parlamento solo in gita scolastica”.