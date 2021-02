Ieri sera, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha comunicato agli italiani le intenzioni del Quirinale a seguito delle fallite risultanze che ha sortito il mandato esplorativo affidato a Fico. Mandato esplorativo che doveva necessariamente far luce sulla possibilità di maggioranza dell’attuale governo. A seguito delle consultazioni portate avanti dal Presidente della Camera, in carica dal 2018, Roberto Fico, su incarico del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i risultati ottenuti sono stati “disastrosi” per poter salvare l’attuale governo.

Il capo dello stato ha preso atto del fallito tentativo ed ha convocato Mario Draghi, ex presidente della BCE ed ex governatore della Banca D’Italia, che oggi andrà in Quirinale per poter iniziare a formare un nuovo governo. Nel discorso alla nazione di ieri sera, Sergio Mattarella ha parlato di governo di alto profilo, lasciando intendere che il prossimo sarà più tecnico che politico che dovrà aprire per forza di cose una stagione di forza e di coraggio soprattutto in un momento delicato come questo. Come riferito dal Presidente della Repubblica, saranno i mesi in cui il virus potrà essere sconfitto o potrà sovrastarci.

Per quanto riguarda la possibilità di nuove elezioni, Mattarella ha di fatto escluso l’ipotesi anche se non palesemente. Il periodo colpito dal coronavirus, l’aumento dei contagi nelle giornate delle elezioni, spingono il capo dello stato a scongiurare le votazioni degli italiani.

Segui gli aggiornamenti di oggi, convocazione di Mario Draghi al Quirinale per ottenere pieno potere per la “costruzione” di un nuovo governo.