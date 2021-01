Di Martedì replica puntata 12 gennaio VIDEO

Torna su LA7 il consueto appuntamento di politica ed economia condotto da Giovanni Floris, DiMartedì. Tanti ospiti in studio ed in collegamento per discutere i fatti principali della nostra nazione. Occhi puntati sulla crisi di governo e sul covid. Questi gli argomenti principali che il conduttore ha trattato con la partecipazione dei suoi ospiti.

Ospiti della puntata di DiMartedì del 12 gennaio: Marco Travaglio, Ilaria Capua, Romano Prodi, Massimo Giannini, Alberto Mantovani, Pierpaolo Sileri, Marco Damilano, Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Concita De Gregorio, Marianna Aprile, Barbara Gallavotti, Valerio Lundini, Nando Pagnoncelli, Giancarlo Coraggio, Valentina Petrini, Chiara Francini.

Marco Travaglio sulla crisi di governo: “Gli italiani in questo momento non pensano alla campagna elettorale ma a quella vaccinale e alla campagna occupazionale. Se il partituccolo che si fa chiamare ‘vivo’ se ne vuole andare, pazienza”.

Romano Prodi sulla “crisi”: “In questi giorni a Bruxelles respiravano tranquillità perché iniziavano a vedere programmazione in Italia. Cade Trump, abbiamo la presidenza del G20 e andiamo a fare la crisi adesso? Come possono pensare che siamo un Paese serio? La cosa inconcepibile è voler buttare giù il governo quando giovedì prossimo bisogna decidere sui Ristori: Renzi vuole mettere ancora più in crisi i ristoratori? Nonostante le aperture i toni sono ancora troppo alti”.