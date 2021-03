Ieri sera il Consiglio dei Ministri, presieduto dal Premier Mario Draghi ha svelato il primo Dpcm del nuovo governo che entrerà in vigore da sabato 6 marzo ed avrà una durata fino al prossimo 6 aprile. Confermate i criteri di colorazione delle zone, in base ai contagi, inclusa la zona “arancione scuro”. Mano pesante sugli spostamenti, bisognare leggere attentamente le norme contenute nel nuovo decreto che in alcune aree prevedono diversi divieti.

SPOSTAMENTI

In tutta Italia è vietato spostarsi tra regioni, anche se si trovano in fascia bianca o gialla. Si può uscire dalla propria regione soltanto per motivi di lavoro, salute e urgenza, portando con sé il modulo di autocertificazione. In zona arancione è vietato anche uscire dal proprio comune di residenza e rossa. Chi vive in zona rossa non può andare a trovare a casa amici e parenti nemmeno una sola volta al giorno, come era invece a Natale.

Si può andare nelle seconde case, ma soltanto se si trovano in una regione gialla o arancione e soltanto se per farlo non si deve uscire da una regione arancione scuro o rossa. Chi vive in zona arancione scuro non può uscire dal Comune di residenza anche per andare in una seconda casa. Vietato, in ogni caso, invitare amici o parenti che non facciano parte del proprio nucleo familiare. In caso di case condivise o in multiproprietà potrà andare solo una famiglia alla volta. Bisogna inoltre dimostrare di essere proprietari o affittuari da una data antecedente il 14 gennaio 2021.