Eki trionfa a All Together Now battendo in finale Dalila Cavalera. Kam Cahayadi il vero nome di Eki, nativo dell’Indonesia è un artista di strada a Milano. Ha vinto nella finalissima, conquistando giudici e Muro con il brano dei Modà, Tappeto di Fragole. Il 33enne indonesiano ma milanese d’adozione è riuscito ad accattivarsi subito i benevoli giudizi da parte di tutti. Il talento lo ha messo subito in mostra emozionando in quasi tutte le sue esibizioni i 100 giudici del muro.

Il momento della proclamazione del vincitore della terza edizione di All Together Now, nella foto, da sinistra Dalila Cavalera, Michelle Hunziker e Eki

Eki in ginocchio festeggia il meritatissimo successo nella terza edizione di All Together Now

VIDEO ALL TOGETHER NOW, AND THE WINNER IS: