Estrazione settimanale della lotteria del Superenalotto di oggi martedì 20 aprile. Quote e numeri vincenti del Superenalotto facilmente consultabili attraverso i link messi a disposizione della nostra redazione per i lettori in questo articolo. In serata le estrazioni del Superenalotto e del lotto dei concorsi di oggi, martedì 20 aprile 2021. Montepremi del Superenalotto di 139,9 milioni di euro, numeri vincenti validi per il concorso numero 5. Nuove estrazioni settimanali questa sera, attorno le 21:00, per le “storiche” lotterie del Lotto e del Superenalotto. Attraverso questo articolo potrete essere indirizzati sul portale ufficiale dei concorsi a premi e guardare in diretta le estrazioni del Superenalotto e del Lotto.

ESTRAZIONI SUPERENALOTTO: CONCORSO N. 47 MONTEPREMI DI 139,9 MILIONI DI EURO DI MARTEDI’ 20 APRILE 2021

Estrazioni Superenalotto e Lotto di oggi martedì 20 aprile 2021: Meno milionaria ma con una consistenza molto alta anche il premio del 5 più 1, vincita che solitamente supera abbondantemente il milione di euro. Stesso orario per l’estrazioni del Lotto, lo storico gioco a premi che consiste nell’indovinare i numeri estratti nelle 11 ruote. Si vince indovinando l’estratto, numero singolo, l’ambo, il terno, la quaterna e la cinquina. Ogni ruota avrà solo 5 numeri estratti.

Attraverso il link sarete indirizzati direttamente sulla pagina ufficiale del Superenalotto e poter controllare i numeri vincenti del concorso numero 47 che ha un montepremi di 139,9 milioni di euro.