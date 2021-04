F1 Gp Imola: diretta streaming GP Emilia-Romagna

Primo Gran Premio europeo della Formula Uno stagione 2021, in Italia sul circuito di Imola valido per il GP Emilia-Romagna. Diretta televisiva Sky in esclusiva sul canale 207 Sky Sport HD F1 e TV8 HD sul canale 8 del digitale terrestre.

Il Gp Emilia-Romagna sul circuito di Imola sarà trasmesso in diretta TV da Sky sui canali 201 Sky Sport Uno e 207 Sky Sport Formula 1. La gara di oggi si potrà seguire anche in chiaro su Tv8. La partenza è prevista per le ore 15. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené. In streaming il GP Imola si potrà vedere sia grazie all’app Sky Go, che possono utilizzare gli abbonati Sky, sia con Now Tv.

Prima della gara il tenore italiano Vittorio Grigolo ha intonato le note dell’inno nazionale di Goffredo Mameli, Inno di Mameli.