Stefano Corti, inviato delle Iene è stato contattato prima via mail e poi lo stesso si è messo in contatto ed ha incontrato una persona che è in possesso di immagini ed informazioni inedite sul caso Genovese.

Dopo aver mandato in onda il servizio sull’imprenditore Alberto Genovese, denunciato per violenza sessuale da alcune ragazze e ora in carcere, ci arriva una mail da un indirizzo di posta elettronica criptato. “Sono in possesso di diverse informazioni e immagini che riguardano il caso”. Stefano Corti ha finto di essere interessato e ha incontrato queste persone. Questo è quanto è pubblicato dal sito ufficiale della redazione della trasmissione Le Iene.