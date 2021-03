Luigi Pelazza nella puntata delle Iene di martedì 23 febbraio 2021 ha portato a visione dei telespettatori un servizio choc dal titolo “A Torino, nel triangolo del crack: ecco come si vende e si consuma droga per strada”. Luigi Pelazza entra in un furgone e scopre cosa si nasconde dietro il “triangolo del crack” a Torino, servizio choc a Le Iene.

Le Iene, grazie a Luigi Pelazza sono entrate con un furgone per riprendere di nascosto nel “triangolo del crack”. Dove si vende e si consuma per strada, giorno o notte, anche in mezzo ai bambini, la cocaina da fumare, che dà dipendenza e danni devastanti e per cui si spendono anche 300/400 euro al giorno. Documentiamo tutto tra situazioni sempre più pericolose, una ragazza di 24 anni disposta a prostituirsi per un tiro e spacciatori che guadagnano 6.000 euro il mese.