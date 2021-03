Ieri sera, lunedì 22 marzo 2021 è andato in onda in prima visione televisiva, il terzo episodio della serie Makàri intitolato “E’ solo un gioco”. Regia di Michele Soavi con Claudio Gioè. Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio, muore in un incidente d’auto. Saverio, che sembra non ricordarsi nemmeno del cugino, va al funerale su pressione del padre e, a poco a poco, si rende conto che la morte dell’uomo sembra non essere stata una casualità.

Indagando sul fatto, Lamanna affronta anche sé stesso e i suoi sentimenti. Dalle sue indagini verrà fuori una brutta storia di calcio scommesse clandestine. Alla fine, Lamanna scoprirà come sono avvenuti realmente i fatti, un compagno di squadra che aveva puntato tutto sulla vittoria della propria squadra, adirato dal comportamento di Rizzo, al termine della partita, lo ha seguito in auto e poi ad un certo punto lo ha speronato facendolo di fatto precipitare dal burrone.

Intanto Suleima andrà a Milano per uno stage di due giorni. Salvo non la prende bene ma per via dei suoi impegni “investigativi” perde l’occasione per rimanere qualche ora in compagna della fidanzata. Grazie all’impegno del fidato Peppe Piccionello arriverà quasi in tempo all’aeroporto. L’occasione è buona per consegnate un “prezioso” anello di fidanzamento.