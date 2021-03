Tornato in Sicilia dopo aver perso il posto al ministero degli interni, Saverio Lamanna, giornalista col pallino delle indagini, si stabilisce nella casa di vacanze della sua famiglia, a Màkari. Qui l’uomo ritrova un vecchio amico d’infanzia, il bizzarro Piccionello, e comincia a frequentare la bella Suleima. Ma a ridestarlo sono la morte di un bambino, avvenuta in circostanze poco chiare e il dramma di un operaio finito sul lastrico dopo anni di duro lavoro. Questi due casi lo aiutano a riscoprire in lui la vocazione per la scrittura e per i misteri irrisolti.

