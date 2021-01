Terza punta della fiction “Mina Settembre”, andata in onda ieri sera, domenica 24 gennaio 2021. Serena Rossi è un’assistente sociale in un consultorio del centro storico di Napoli, Mina combatte coraggiosamente ogni giorno contro ingiustizie, inciviltà e miseria. Il suo è un piglio determinato e testardo, che non si tira indietro di fronte

alle avversità. Separata da poco dal marito Claudio, dopo un tradimento di lui, quando la incontriamo è passato un anno dalla morte del suo amatissimo padre Vittorio.

Si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina è un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio nicchia e con Domenico è tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega.

Per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza: la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata: lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato, quindi la loro storia è in pausa.

REPLICA DEL QUINTO EPISODIO DELLA SERIE MINA SETTEMBRE

REPLICA DEL SESTO EPISODIO DELLA SERIE MINA SETTEMBRE