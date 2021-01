Secondo appuntamento con la fiction dal titolo Mina Settembre, andato in onda, ieri sera su Rai 1, lunedì 18 gennaio 2021. Assistente sociale in un consultorio del centro storico di Napoli, Mina combatte coraggiosamente ogni giorno contro ingiustizie, inciviltà e miseria. Il suo è un piglio determinato e testardo, che non si tira indietro di fronte

alle avversità. Separata da poco dal marito Claudio, dopo un tradimento di lui, quando la incontriamo è passato un anno dalla morte del suo amatissimo padre Vittorio.

Torna a vivere da sua madre Olga con la quale ha da sempre un rapporto conflittuale, fatto di frecciatine e critiche continue che non si risparmiano neanche di fronte a una separazione tanto complicata e recente. È una donna divisa tra un lavoro che ama, per il quale ha sacrificato tutto, e un cuore spezzato di cui fatica a rimettere insieme i cocci.

Questa frattura interna però non intacca il carattere solare, la creatività caotica con cui risolve i casi quotidiani, la leggerezza con cui affronta la vita che continua ad amare pazzamente anche in mezzo alla tempesta. Accanto a lei Irene e Titti, le sue amiche di sempre, e il nuovo ginecologo del consultorio, Domenico, che presto inizia a corteggiarla, cosa che non le dispiace anche se i sentimenti per il suo ex marito non sono ancora del tutto spenti.