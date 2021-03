Nel corso della trasmissione Non è l’Arena di domenica 28 febbraio 2021, il programma condotto da Massimo Giletti, si è tornati nuovamente a parlare del caso Genovese. Argomento fisso da settimane il caso che riguarda l’imprenditore Alberto Genovese, in carcere con le gravi accuse di violenza sessuale e sequestro di persona. Nella puntata di ieri sera hanno destato particolare scalpore e sgomento le parole, messe in onda attraverso un audio choc, della prima vittima di Genovese.

La ragazza ha rivelato: “Non ricordo nessuna conversazione. Ero stata drogata per 10 ore, in quel momento non capivo neanche dove fossi”.

Nella puntata anche le voci di Martina ed Ylenia, due delle ragazze che accusano di violenza Alberto Genovese. Le loro dichiarazioni sono state inattendibili. Il commento delle giovani a Non è l’Arena.