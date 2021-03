Ci siamo! Questa sera andrà in onda la prima delle cinque serata del 71esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2021. Un Festival nato nel bel mezzo della pandemia e che sarà il primo in assoluto senza pubblico presente al Teatro Ariston. 26 i big in gara, questa sera si esibiranno la metà dei concorrenti e 4 delle nuove proposte. Molto attesi i Maneskin, dati dai bookmakers come favoriti per la vittoria finale della rassegna.

Tra i Campioni in gara questa al teatro Ariston toccherà esibirsi ad Aiello, Annalisa, Arisa, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michelin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Måneskin e Max Gazzé.

I Mäneskin porteranno sul palco dell’Ariston, in gara al Festival di Sanremo 2021, il brano dal titolo “Zitti e buoni”. Gruppo rivelazione del 2017, i Måneskin, il cui nome significa “chiaro di luna” in danese, sono: Damiano cantante, Victoria al basso, Thomas alla chitarra e Ethan alla batteria. Alcuni dei componenti si conoscono fin dai tempi delle medie, ma è solo nel 2015 che i ragazzi iniziano a suonare insieme. Il sound della band è caratterizzato dalle diverse influenze musicali dei membri: un mix di rock, rap/hip hop, reggae, funky e pop, il tutto tenuto insieme dalla voce soul di Damiano, frontman del gruppo.

A febbraio 2019 il gruppo ha attraversato in tour tutta Europa, prima di tornare nei principali club e festival italiani con la tranche primaverile ed estiva de “IL BALLO DELLA VITA TOUR”, che si è conclusa il 14 settembre 2019 con una data speciale al Carroponte di Milano. I Måneskin si sono poi esibiti il 28 novembre 2019 in un unico live speciale al The Dome a Londra, che ha registrato il tutto esaurito. Da settembre 2019 è in radio “Le parole lontane”, il singolo in italiano della band certificato disco d’oro. Ad oggi Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno conquistato 14 dischi di platino, 5 dischi d’oro e hanno collezionando più di 140.000 biglietti venduti con 67 date sold out in Italia e in Europa. Il 30 ottobre 2020 pubblicano il nuovo singolo “Vent’Anni”, accompagnato da una campagna fotografica firmata da Oliviero Toscani che anticipa il nuovo lavoro discografico previsto nel 2021.

(Fonte Rai/Sanremo2021)