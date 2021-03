Prima serata del 71esimo Festival della canzone italiana di Sanremo 2021 andata in onda ieri sera, martedì 2 marzo su Rai 1. Diciamolo pure, è stato un esordio povero di emozioni, del resto il peso della pandemia che ha ridotto di fatto il budget a disposizione del direttore artistico e conduttore, Amadeus, si è toccato con mano fin dall’avvio.

Il compagno di avventura di Amadeus, Fiorello, ha cercato di alzare l’asticella che però è rimasta ferma ad un livello medio basso. Matilda De Angelis e Zlatan Ibrahimovic non hanno arricchito il palco, il calciatore del Milan si è lasciato andare alle sue consuete “battute” del tipo “Io solo Zlatan, il Festival di Zlatan”, troppo poco per un cache di 50 mila euro a serata. Il personaggio altamente conosciuto nel mondo del calcio, le sue frasi sono ormai passate alla storia, è il personaggio giusto sul palco dell’Ariston? Ci sono altre quattro serate, anzi tre per lui, che oggi sarà vicino alla sua squadra.

Uno dei momenti più alti della prima serata del Festival si è avuto quando è salita sul palco Loredana Bertè che ha fatto rivivere in un medley alcuni dei suoi grandi successi. Troppo poco davvero, il covid rappresenta l’alibi principale ma da Sanremo 2021 ci si attende sempre qualcosa di più di un normale varietà. Uno degli ospiti più volte sul palco, l’ultimo vincitore della rassegna, Diodato. Altro ospite, annunciato da tempo, Achille Lauro che si è esibito con il suo nuovo brano “Solo noi”.

Tredici i concorrenti in gara che si sono esibiti, Irama per via di un positivo nel suo staff è stato sostituito da Noemi, che nella classifica, data dai voti della giuria demoscopica, è piazzata provvisoriamente al secondo posto. Primo posto per Annalisa, terzo per Fasma. Quarto posto per Francesca Michielin in coppia con Fedez.