Seconda serata del 71esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2021 decisamente migliore rispetto all’esordio. Sarà stata la discesa dalla scalinata di Elodie, gli omaggi a Mina della stessa cantante e di Achille Lauro, sarà stata la presenza di Laura Pausini, le perfomances di Fiorello, forse l’assenza di Ibrahimovic, comunque a parte tutto, la seconda serata del Festival ha di fatto superato l’esordio che era parso un puro e semplice varietà. Il tributo a Ennio Morricone da parte dei ragazzi de Il Volo, altro momento di emozioni.

Omaggio a Ennio Morricone sul palco dell’Ariston da parte prima del trombettista Nello Salza con il tema di ‘Il buono, il brutto e il cattivo, poi del figlio Andrea Morricone che dirige l’orchestra sulle note di ‘Metti una sera a cena’ e infine di Il Volo che canta ‘Your Love’. Commozione non solo per il ricordo, ma anche per Ignazio Boschetto, uno dei componenti del gruppo vocale, sul palco nonostante abbia perso il padre domenica. “Sono contento che siate qua anche in un momento moto difficile, nella serata dedicata alla musica italiana nel mondo”, ha detto Amadeus.

Momento di grande spettacolo quando Fiorello ha accolto sul palco Laura Pausini sulle note di Bohemian Rhapsody dei Queen, riarrangiata sul testo di “La solitudine”, brano che ha dato il successo iniziale a Laura Pausini.

Ospite di Amadeus, il marciatore italiano Alex Schwazer che ha raccontato la sua storia.

Si sono esibiti gli altri 13 cantanti in gara con Ermal Meta che guida la classifica della seconda serata. Irama, per via della positività di alcuni del suo staff, si è esibito a video con la prova del suo brano avvenuto qualche giorno fa.