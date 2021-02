Dazn fa la voce grossa per ottenere i diritti tv della serie A per il prossimo triennio 201-2024. L’offerta di 850 milioni di euro ha convinto tutte le grandi del calcio italiano. Sky rimane ferma a 750 milioni. La decisione della Lega calcio è stata spostata al prossimo giovedì 11 febbraio.

Sky potrebbe perdere l’esclusiva dei 7 incontri a giornata, e per gli abbonati italiani sarebbe un grosso guaio, perchè il tifoso delle 4 squadre italiane qualificate alla prossima Champions League dovrebbe in teoria sottoscrivere un doppio abbonamento con costi mensili molto alti. Da qualche giorno, come annunciato e pubblicizzato da Sky, l’azienda cara a Murdoch si è assicurata per il prossimo triennio 21-24 tutte quasi tutte le gare europee, con l’acquisizione del 90% della Champions League, di tutta l’Europa League e della Conference League.

Per il campionato italiano di Serie A invece c’è un competitor molto forte che si chiama Dazn. Dopo l’esclusione di Amazon Video Prime, al momento è molto allettante l’offerta vicina ai 910 milioni richiesti dalla società di serie A. Se tutto fosse confermato si andrebbe all’apertura di una era per la visione dei prossimi campionati. Dazn avrebbe l’esclusiva di 7 partite, mentre le restanti 3 rimarrebbero su Sky. Dazn che al momento ha solo due canali nella piattaforma digitale, trasmetterebbe sul proprio canale online le rimanenti 5 partite in esclusiva.

La proposta di Sky contiene anche la possibilità dell’introduzione di un canale satellitare e online della Lega, per la visione di una partita a settimana. Tutte le ipotesi sono al vaglio, due giorni di tempo per decidere e poi scopriremo dove vedremo il tanto amato campionato di serie A.