Colpo di scena o poco ci manca nel caso della cooperante Silvia Romano a Le Iene. Nel precedente servizio di Matteo Viviani la testimonianza choc di Stefano Saraceni, imprenditore che ha lavorato per un ventennio in Africa aveva colpito tutti. Saraceni venne contattato telefonicamente da un funzionario, dei servizi segreti o di stato, questo non lo si era capito bene, presentatosi come direttore delle operazioni per il rilascio di Silvia Romano. Guarda il servizio precedente.

Nel servizio del 10 dicembre, Matteo Viviani svela l’identità del funzionario, si chiama Valter Tozzi. L’inviato delle Iene lo contatta telefonicamente e l’uomo fornisce una versione completamente diversa. Tozzi ha riferito di essere un geometra, di occuparsi di giornalismo, un freelance in sostanza. Le conversazioni con Saraceni erano state frutto di uno scherzo che un conoscente in comune fra loro ha voluto fare e che lui è stato al gioco, definendola “pantomima”.

Viviani ascolta basito le parole di Valter Tozzi ma durante il servizio manda in onda una serie di foto che immortalano il “geometra” al fianco del Premier Giuseppe Conte, del Presidente Mattarella, all’ex premier Gentiloni e non solo. Lui ha risposto che si trovava lì come giornalista ma l’inviato delle Iene non ci crede molto. Tanto che al termine del servizio lancia un accorato appello a quanti conoscono realmente Valter Tozzi.

Chi è veramente Valter Tozzi? Noi ci auguriamo seriamente che sia solo un mitomane ma le domande che vorremmo rivolgere a tutte le Autorità sono poche ma precise. Conoscete quest’uomo? In che veste ha presenziato a tutti questi eventi importanti? Ha ricoperto davvero un ruolo nel caso di Silvia Romano? E se così non fosse, siete coscienti che di quello che dice e di quello che fa?